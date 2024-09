Gifted – Il dono del talento la recensione no spoiler del film drammatico

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 24 settembre 2024) St. Petersburg, Florida. Mary Adler è una bambina di sette anni che ha uno spiccatoper la matematica. Orfana di madre, è cresciuta insieme allo zio Frank, un ex insegnante di filosofia riciclatosi come meccanico nell’ambito nautico. L’uomo è fermamente convinto che Mary, nonostante sia un piccolo genio, debba frequentare una scuola elementare classica come tutti i suoi coetanei, per poter avere un’infanzia normale. Ma quando comincia la prima elementare, le sue abilità fuori dal comune vengono inevitabilmente alla luce, con la piccola capace di risolvere calcoli complessi nell’arco di pochissimi istanti. Questo coincide con il ritorno sulla scena della nonna di Mary e madre di Frank ovvero l’arcigna Evelyn, un’ex matematica che pensa che la nipote debba coltivare le sue capacità nelle apposite sedi, per metterle al servizio della ricerca.