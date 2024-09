Frattesi scalpita Udinese-Inter può essere la sua partita | per lui una sfida

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Davidee, come successo già in occasione della trasferta di Monza, scenderà in campo da titolare anche in. La scelta è scontata, viste le condizioni di Nicolò Barella dopo il derby contro il Milan. MOTORI ACCESI – Altra occasione per Davideche, dopopartito da titolare nella trasferta pareggiata per 1-1 contro il Monza, sarà in campo da titolare anche in occasione di. La scelta è praticamente scontata, dal momento che oggi Nicolò Barella non ha svolto l’allenamento e rientrerà in campo soltanto dopo la sosta, in seguito al problema che lo ha colpito nel derby perso contro il Milan. Più spazio e più minutaggio, dunque, per lui, che già in estate ha palesato la voglia di poter giocare di più rispetto alla scorsa stagione. Ecco perché, quindi, adesso è il suo momento., un’altra occasione da sfruttare.