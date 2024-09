Fiamme nel deposito di indumenti Assolti gli addetti della cooperativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)perché il fatto non sussiste. Sono i due dipendenti"Contatto" di Fano che erano finiti sotto processo con l’accusa di incendio colposo alla chiesetta del Sacro cuore di Gesù, il 2 novembre 2021. L’edificio era da tempo utilizzato comedida destinare alla Caritas ed era stato devastato dallecausate dal surriscaldamento di una lampada. L’incendio alla chiesetta, che si trova in via Fanella nella frazione di Centinarola, aveva causato danni per decine di migliaia di euro. I due operatori, un cittadino straniero di 44 anni e un 60enne italiano, si trovavano all’interno intenti a sistemare sugli scaffali l’ultimo carico di coperte e vestiti. Entrambi sono statiieri mattina dinanzi al giudice monocratico. Erano assistiti dagli avvocati Elisabetta De Conti e Cristiana Cicerchia.