Elisabetta Gregoraci | Quello che non avete visto alla Fashion Week Momenti di follia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) La Milanoci ha abituati a foto patinate edi alta moda iconici e indimenticabili. Sono in molti però a fantasticare cosa si nasconda dietro le passerelle. Come si preparano le modelle? Come si concentrano le showgirl ospiti degli eventi? A regalarci uno spaccato diche dalle foto e dai video super glamour delle serata non trapela è. La showgirl, con la consueta simpatia, ha condiviso alcune foto di riassunto della sua esperienza di settembre 2024, conquistando il favore dei fan. Ely ha colto anche l’occasione, tra le righe, per rassicurare i suoi follower, che nelle scorse settimane si sono preoccupati non poco, vedendola ricoverata e sottoposta ad alcune cure in ospedale.