Come affrontano le relazioni da adulti i figli di genitori separati

(Di martedì 24 settembre 2024) Il numero deidi, negli anni, ha subito un forte incremento, per cui è lecito domandarsi quale impatto ci sia (se c’è) sulle futureamorose di questi ragazzi e di queste ragazze. Secondo i dati Istat, disponibili al momento in cui scrive, negli ultimi anni si è assistito ad un incremento delle separazioni e dei divori consensuali. Nel 2021, la fotografia è di circa +22,5% di separazioni e di +24,8% di divorzi rispetto all’anno precedente. La separazione deiè quindi un’eventualità concreta ed è bene capire se eessa possa influenzare i futuri rapporti affettivi di quelli che oggi sono ancora dei bambini. La separazione dei proprisi connota di elementi unici che ruotano intorno all’età dei, alla causa del divorzio, aesso viene comunicato, alla relazione fra i partner, al carattere dei ragazzi e così via.