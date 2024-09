Altri 50 di questi giorni | a Palazzo Blu si festeggia il mezzo secolo di Pisa Jazz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Dal 6 ottobre al 1° dicembre tornano aBlu gli appuntamenti di Domeniche in. Un’edizione speciale che nel 2024i 50 anni di “”, una lunga storia di rassegne, concerti e festival che dagli anni Settanta ha coinvolto, ae non solo, alcuni dei più importanti rappresentanti della musica creativa, improvvisata e d’avanguardia del. A cinque distraordinari artisti sono dedicati gli incontri in programma, sempre guidati da Francesco Martinelli insieme a cinque diversi ensemble: Roberto Ottaviano “Desireless” trio, Silvia Bolognesi 4tet, Fabrizio Puglisi, Giancarlo Nino Locatelli, Gianluca Petrella e Pasquale Mirra.