VIDEO – Inter-Milan Femminile 1-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)terza giornata di2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’Arena Civica Gianni Brera ao. PARI SFORTUNATO –1-1 nellaterza giornata di. La Magull si è rende pericolosa ad appena tre minuti dall’inizio del match: la Giuliani ha parato la conclusione. L’estremo difensore si è ripetuto poco dopo, precisamente al 9?, sulla botta di Cambiaghi su assist di Detruyer. Al 10? arriva anche il palo dell’Women: sempre Magull, la più pericolosa di questo primo tempo, tira la punizione guadagnata da Csiszar e non riesce ad essere precisa fino in fondo. Le nerazzurre mantengono il dominio per tutta la prima frazione di gioco, ma sono poco fortunate in fase di finalizzazione.