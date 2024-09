Utili idioti dopo Israele divoreranno anche voi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Cara Sarah Friedland, congratulazioni per aver vinto il premio per il miglior film d’esordio alla Mostra del Cinema di Venezia. Lei non ci ha sorpreso. Quando nel primo atto sappiamo di un festival cinematografico e nel secondo atto vince un ebreo, sappiamo già che nel terzo atto, dal palcoscenico, arriveranno anatemi e insulti contro lo stato ebraico”. Così Ben Dror Yemini su Yedioth Ahronoth. “E’ curioso. Mai, ma proprio mai, abbiamo sentito un vincitore musulmano o arabo salire sul palco e condannare il jihad che uccide gli arabi. Non abbiamo mai sentito una donna araba salire sul palco dei premiati e condannare l’oppressione delle donne nel mondo musulmano. Ma sempre, praticamente senza eccezioni, sarà un premiato ebreo a condannare lo stato ebraico. No, Sarah Friedland, lei non è coraggiosa. Lei è parte della mentalità del gregge. E’ la moda. E’ la tradizione.