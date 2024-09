Starfield | Shattered Space – L’ultimo corto animato prima del lancio è arrivato

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 23 settembre 2024) La nuova espansione della storia di, conduce i giocatori sul pianeta natale dei Va’ruun. Nelepisodio dell’antologia animata di, “Siamo tutti servitori”, Bethesda Game Studios offre uno sguardo più approfondito sulla storia e la società della Casata Va’ruun. In “Siamo tutti servitori” seguiamo un giovane Va’ruun che partecipa a una cerimonia nella Cittadella di Scaglie. Quando un’improvvisa catastrofe spazza via un’enorme porzione della capitale, la popolazione si ritrova a lottare per rimetterne insieme i cocci. È nel bel mezzo di questo caos che farai capolino tu, e starà a te decidere come aiutare la Casata Va’ruun.verrà lanciato il 30 settembre per Xbox Series XS e PC. I possessori delle edizioni Premium o Constellation diriceverannocome parte dell’acquisto originale.