Ritorna anche a Salerno la Fitwalking for Ail

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 28 settembre 2024 torna l’appuntamento con laFor AIL, la passeggiata solidale non competitiva dove i partecipanti potranno camminare insieme per sostenere in tutta Italia ricerca e servizi di assistenza e raggiungere, insieme ad AIL, nuovi traguardi nella lotta ai tumori del sangue. L’ottava edizione vedrà la partecipazione di ben 35 città italiane, tra cui, che, dopo il successo della scorsa edizione che ha coinvolto circa 400 partecipanti, organizzerà la passeggiata solidale, coinvolgendo famiglie, volontari, pazienti e caregiver. Lafor AIL contribuisce al recupero psico-sociale dei pazienti ed è solo una delle attività outdoor che rientrano nel progetto MovimentAIL, che promuove il benessere del movimento per prevenire o affrontare una patologia oncoematologica.