Perché gli altri Paesi non usano il bidet? La risposta che sorprende tutti

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilè un accessorio essenziale nelle case italiane, ma è praticamente assente nella maggior parte del mondo. Questa mancanza lascia spesso perplessi gli italiani quando viaggiano all'estero. Maglinonil? Le ragioni dietro questa curiosità culturale sono più complesse di quanto si possa pensare. Vediamole assieme. Il, in Italia e all'estero In Italia, ilè diffuso ovunque: lo usiamo quotidianamente per l'igiene intima e per rinfrescarci. Al contrario, in molti, soprattutto in quelli anglosassoni, questo sanitario è praticamente sconosciuto. È raro trovarlo nelle case, negli hotel e persino nei bagni pubblici. Tuttavia, la storia delnon è nata in Italia, bensì in Francia.