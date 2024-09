Oxlade from Africa la tracklist dell’album di debutto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 23 settembre 2024) È uscito in digitale “”, l’atteso album didella superstar nigeriana. L’album include la hit planetaria “Ku lo sa”, che ha raggiunto 574 milioni di stream ed è stato certificato oro dalla RIAA, e i recenti singoli “Intoxycated” ft. Dave, “Arabambi” e “IFA” con la superstar congolese Fally Ipupa. Mescolando passato, presente e futuro in una visione completa, “” è un audace e ampio viaggio musicale e culturale composto da 16 tracce e celebra il patrimoniono in tutto il mondo. Con un titolo che riflette una visione ampia e inclusiva, l’album mette in risalto le culture, l’eleganza e la bellezza dell’, segnando il passo successivo nella carriera dell’artista e mostrando il suo viaggio dal successo iniziale al riconoscimento mondiale.