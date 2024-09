Muore a 8 anni investito dal papà | sequestrati il furgone e il seggiolino indagati i genitori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Perugia, 23 settembre 2024 – Sequestrato dalla Procura di Perugia ilsul quale viaggiava il bambino di ottomorto venerdì scorso dopo essere stato travolto dal veicolo condotto dal padre sul quale viaggiava con l'intera famiglia. Stesso provvedimento per ilomologato sul quale sedeva. I magistrati hanno conseguentemente iscritto come prassi idel piccolo nel registro degli. «Da quanto emerso sino ad ora - ha detto l'avvocato Pillon, legale della famiglia - sono convinto che si sia purtroppo trattato di una tragedia non prevedibile e nemmeno evitabile. Il dolore è immenso, temperato dalla vicinanza della comunità cristiana cui appartiene la famiglia tanto duramente provata». La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della Procura di Perugia che coordina l'attività della polizia municipale