Malore mentre guida Un 67enne muore dopo lo schianto

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ha perso il controllo del mezzo per uned è finito contro il guardrail. Non ce l’ha fatta ilche sabato sera viaggiava sulla Nuova estense, a poche centinaia di metri dalla rotonda del Grappolo, a bordo della sua Jeep Compass. Con lui c’erano la moglie e altre tre persone, che non sono rimaste ferite e non hanno avuto bisogno delle cure mediche. L’auto stava percorrendo la SS12 in direzione della rotonda del grappolo e l’incidente è avvenuto alcuni metri prima dello svincolo. Pocole 20.30 (la dinamica è ancora da chiarire con precisione) l’automobilista si è andato a schiantare contro la protezione sul lato destro della carreggiata. L’impatto non è stato violentissimo, ma l’uomo ha perso conoscenza per il. Sono stati gli automobilisti di passaggio a prestare i primi soccorsi, oltre agli altri passeggeri a bordo.