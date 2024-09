L’ultimo test a Modena | soddisfatto coach Calabria I biancorossi battono Cremona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’Estra ha disputato il suo ultimodella pre-season a, contro la Vanoli. Trattandosi di uno scrimmage, quindi amichevole non ufficiale, ed a porte chiuse, le due società di comune accordo hanno deciso di sostenere l’allenamento congiunto senza assillo di risultati e tabellino. Quel che si sa è che, al termine dei quaranta minuti, le due squadre hanno finito in perfetta parità, giocando poi un tempo supplementare che ha sorriso ai pistoiesi. Un allenamento in cui i duenon hanno svelare più di tanto gli aspetti tattici mischiando le carte per evitare di dare vantaggi all’avversario visto che proprioe Pistoia si troveranno di fronte al PalaRadi nella terza giornata di campionato. Diciamo che si è trattata di una sgambata, giusto per rompere la routine degli allenamenti quotidiani.