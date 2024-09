LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | dimostrazione di forza di Gradoni ed Ugolini Quarta vittoria per Luna Rossa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:14 Altro rinvio chiesto stavolta dai britannici per i problemi tecnici ad Athena Patway. Si partirà alle 16.20. 16:10 Poco più di 4 minuti alla partenza della sesta regata del girone A. Montati fiocchi di dimensioni ridotte, ci si aspetta un aumento dell’intensità del vento. 16:06 Qualche attimo ulteriore di attesa prima di gara-6. Gli equipaggi chiedono tempo per sostituire fiocco e batterie. 16:02 Tre minuti al via della regata numero 6 del girone A. Qualificazione alle semifinali che è ormai una formalità per. Interessante invece la battaglia soprattutto per la terza posizione, con 4 team racchiusi in soli 6 punti. 15:59 Ennesimadidied, che hanno amministrato il margine di vantaggio costruito nel primo lato di poppa. Qualche minuto di attesa prima della prossima regata.