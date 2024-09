La Torre di Tesla e l’attualità del mistero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Due storie parallele lontane, più o meno, nel tempo. Marco Buticchi ci ha abituato con i suoi romanzi della saga di Oswald Breil e Sara Terracini a viaggiare fra secoli diversi e continua a farlo in questa diciassettesima puntata dove con l’ex capo del Mossad (ed ex primo ministro di Israele) e la sua compagna archeologa convive Nikola(1856-1943), geniale e divisivo inventore soprattutto nel campo dell’elettricità. Il romanzo si intitola Il figlio della tempesta ed esce domani per i tipi di Longanesi che pubblica dal 1997 (Le pietre della luna), con cadenza quasi annuale, i libri del maestro italiano dell’avventura che nulla ha da invidiare a Wilbur Smith o Clive Cussler. Il figlio della tempesta è appunto, nato in una notte buia e tempestosa nel villaggio di Smiljan ora in territorio croato, figlio di un pastore ortodosso, Milutin, e di Georgina.