La guerra delle spie di Israele | così Tel Aviv convince i palestinesi a fare il doppio gioco

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una donna ricurva di una certa età cammina zoppicando, avanza a fatica nelle strade strette di Jenin, in Cisgiordania. Sembra parlare da sola. Scesa da una macchina proveniente da Burqin, villaggio a pochi chilometri di distanza, si sta recando a passo lento all’ospedale Shifa, nel cuore della città. In una mano tiene un sacchetto conmedicine, nell’altra un piccolo registratore con una telecamera, che sembra uno di quei dispositivi a pulsanti usati dagli anziani per contare il numero di invocazioni al Signore che si ripetono continuamente, una specie di rosario digitale. Dopo la farmacia dell’ospedale, la donna si infila nei vicoli del campo profughi di Jenin camminando senza meta e bisbigliando a bassa voce. Conosce bene il campo e si muove con familiarità, pur non essendo di lì.