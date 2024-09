La beffa del bonus Natale | sarà una mancetta per pochi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024)unper, forsessimi. Iltredicesime, poi diventatoBefana e alla fineandrà solamente a circa un ventesimo della platea potenziale di lavoratori dipendenti, escludendo peraltro tutti gli autonomi. Le cifre non erano già altissime, considerando che parliamo nella migliore delle ipotesi di 100 euro netti una tantum, come aveva spiegato anche il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. Non solo, perché tra gli esclusi ci sono tutti coloro i quali rientrano nella no tax area, ovvero proprio chi avrebbe più bisogno di un sostegno aggiuntivo. Inoltre la cifra verrà parametrica agli effettivi giorni lavorati durante l’anno da dipendente, quindi in caso di lavoratori precari o discontinui la cifrapiù bassa.