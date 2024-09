Juve ora tocca a Douglas Luiz Intanto spunta Tomiyasu dal mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Torino, 23 settembre 2024 – Che fine ha fatto? Se lo chiedono in tanti a Torino dopo la panchina di sabato contro il Napoli di Conte. Neanche un minuto in una partita che i bianconeri hanno tremendamente faticato a sbloccare anche come produzione offensiva, non solo in termini di gol. I tre zero a zero consecutivi in campionato disegnano la prima difficoltà stagionale di Thiago Motta, che anche l’anno scorso a Bologna, nel mese di settembre, fece tre risultati uguali. Si parla molto di Vlahovic, sostituito all’intervallo, ma c’è anche il tema, costato in totale una cinquantina di milioni e sostanzialmente mai utilizzato nelle ultime due. Solo quindici minuti Tra il Psv in Champions e la partita con il Napoli l’impiego diè stato solo di 15 minuti e in generale da inizio stagione a oggi ha giocato 137 minuti su cinque presenze.