Il progetto per Rho Smart City Mobilità trasporti piazze da vivere Comune e Mind a caccia di idee

(Di lunedì 23 settembre 2024) Uno slogan, "Rho? Why not". Quattro sfide, dall’infrastrutture urbana intelligente alla trasformazione dellein “cuore pulsante della città”. Un metodo: utilizzare la tecnologia per migliorare la qualità della vita quotidiana e rispondere ai bisogni locali. Continua il percorso di trasformazione di Rho in una. In collaborazione con la Federated Innovation die il think tank operativo Feel, illancia una "call for ideas", una chiamata aperta agli innovatori che vede al centro dell’attenzione. In altre parole si cercano innovatori capaci di trovare risposte a quattro sfide specifiche, avviando sperimentazioni che migliorino la vita urbana. Per esempio, trasformare parcheggi, gestione del traffico, oltre ai cantieri, in opportunità per promuovere unapiù sostenibile.