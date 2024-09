I biancorossi fanno esultare il pubblico Il derby va all’Urbania Montecchio non ingrana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) urbania 2 k sport0 : Nannetti, Sema, Scarcella, Dal Compare, Sarli (43’ s.t. Tamai), Paoli, Lani, Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (37’ s.t. Franca), Nunez (42’ s.t. Diene). All. LilliGALLO: Cerretani, Pizzagalli, Baruffi (11’ s.t. Notariale), Dominici, Nastase, Carta, Peroni (11’ s.t. Fiorani), Sakaj, Perri, Magnanelli (42’ s.t. Luca), Di Pollina. All. Magi Arbitro: Piciucco di Campobasso Reti: Nunez 30’, Zingaretti 55’ Note: ammoniti Magnanelli, Dominici, Fiorani, Nannetti, Zingaretti L’Urbania torna a sorridere. Dopo due sconfitte consecutive, iregalano una grande gioia albattendo ilGallo per due reti a zero. Il primo tempo si apre con l’Urbania compatta e aggressiva che mette subito in difficoltà la retroguardia ospite, che nel giro di pochi minuti concede ben quattro corner.