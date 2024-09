Ex Pro Latte villaggio Europa | Urbanistica sì al nuovo corso con più partecipazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Apprendiamo con ottimismo le notizie di questi giorni relativamente ad un perdiper i progetti bloccati dalla Giunta, tra cui rientra anche l’area ex Pro". Il plauso arriva dal Comitato-Quartiere Sacca a proposito della decisione della giunta di congelare i 19 progetti presentati nella scorsa primavera nell’ambito del bando per dare attuazione alPiano urbanistico generale rispetto alla trasformazione e alla rigenerazione del territorio. Oggi la nuova delibera predisposta dall’amministrazione sarà discussa in Consiglio comunale: iltesto annuncia un altro bando e introduce un perpartecipativo che coinvolga i cittadini. "Assolutamente inaccettabile – ricorda il comitato– era la mancatadi progetti calati dall’alto e questo invito al dialogo lo cogliamo volentieri.