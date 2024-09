Errigo | Il mancato oro? Ho sbagliato ad arrivare al 14-14 troppo comodo dare la colpa agli arbitri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arianna, fiorettista vincitrice della meda d’argento (a squadre) alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha parlato del suo futuro; a Los Angeles 2028 avrà 40 anni ed è incerta, quindi, la sua partecipazione.: «Illaaltri» Portabandiera a Parigi; ma c’è chi dice che quella pioggia presa lungo la Senna abbia influito sulle sua performance olimpica «Sciocchezze. Sventolare la bandiera in rappresentanza del mio Paese è un’esperienza che rifarei altre 100 volte. Purso che non sarà possibile, l’età avanza In vista di Los Angeles dovrò fare i conti con le condizioni fisiche e mentali. Ma a me piacciono le sfide importanti. Quindi mai dire mai».