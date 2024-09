Direttiva NIS 2 arriva la norma sulla cybersecurity | come cambia la sicurezza informatica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il 2024 è l’anno in cui gli Stati membri dell’Ue devono recepire la2022/2555, la cd. Network and Information Security “NIS” 2. Il 17 ottobre è il termine ultimo per il recepimento della, che andrà a sostituire lativa concepitaprima disciplina comunitaria della, ovvero “NIS”. La NIS 2 si inserisce tra le politiche implementate dalla Commissione Europea nell’ambito della strategia per la cyberilAct e il Cyber Resilience Act.Con questi atti l’Unione vuole creare un mercato unico di prodotti, servizi e processi più sicuri, rafforzando le norme di. La NIS 2 ha le sue origini nelladelle reti e delle informazioni (NIS), volta a garantire una resilienzadel sistema complessivo e dei singoli Paesi in merito a tutte le tematiche attinenti alla