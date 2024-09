Costretta a sposarsi a 6 anni condanne pesanti per genitori e marito Alla bimba dissero che era un gioco

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024)in Turchia per un caso di pedofilia che nei mesi scorsi ha scosso profondamente il Paese. A suscitare indignazione e disgusto il caso di una donna H.G.K., ora venticinquenne, che dopo il divorzio ha denunciato l’exe i propri. Questi ultimi la hannoa 6con un uomo all’epoca del matrimonio ventinovenne. La vicenda è raccontata da Rainews 24 e semvbr arrivata al termine con una condanna a 36per Kadir Istekli, l’uomo che aveva preso la bambina in sposa; e 18e 9 mesiper il padre Yusuf Ziya Goksel, entrambi membri di spicco di una influente confraternita religiosa chiamata Ismailaga. Il matrimonio ‘’ a Istanbul A creare ancora più sdegno e scalpore il fatto che il matrimonio di questa sposa bambina sia avvenuto a Istanbul, una metropoli e non in una remota provincia.