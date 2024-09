Camera | Costa si dimette equilibri nelle commissioni tornano sotto i riflettori**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Ritengo che la Giunta vada tutelata con la responsabilità di scongiurare tensioni che posso giudicare strumentali ma che la distoglierebbero dai suoi compiti delicati". Enricosi è dimesso da presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera. Dopo il passaggio da Azione a Forza Italia,ha fatto un passo indietro anche se "dal punto di vista regolamentare, questa scelta è del tutto priva di conseguenze in relazione all'incarico da me ricoperto e ciò è confortato da numerosi precedenti", ha spiegato. La Giunta dovrà adesso nominare un nuovo presidente.era stato eletto all'unanimità, anche nell'ambito della prassi che vuole le presidenze di garanzia all'opposizione. Attualmente in Giunta, in quota opposizioni, sono rappresentati Avs, Pd e M5s. I dem presiedono già la Giunta delle elezioni e i 5stelle la Vigilanza Rai.