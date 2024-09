Bonus Natale 100 euro in più nella tredicesima | chi può ottenerli e come

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Giorgia Meloni lo aveva annunciato già a margine dell'ultimo evento di Confindustria: i pochi soldi a disposizione dell'esecutivo saranno ripartiti fra le aziende che assumono a tempo indeterminato e le famiglie in difficoltà, specie se con figli a carico. Una strategia che, a detta dello stesso premier, hafine ultimo quello di aumentare il potere d'acquisto degli italiani più in difficoltà. In quest'ottica si inserisce l'annuncio del governo di quello che è già stato ribattezzato “”, ovvero un surplus che sarà inserito. Nello specifico, si tratta di un'indennità di 100per il 2024, destinata ai lavoratori con un contratto da dipendenti e con un reddito complessivo non superiore a 28mila