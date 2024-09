Biglietti Napoli-Como prezzo e dove acquistarli | tutte le info

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024), illermazioni utili per la sfida in programma il prossimo 4 ottobre Ilha reso noti tutti i dettagli suiper la sfida contro ilin programma il prossimo 4 ottobre, venerdì, dalle 18.30 allo stadio Maradona. Sfida che anticiperà la seconda sosta per le nazionali e che si giocherà solamente cinque giorni più tardi alla gara contro il Monza di domenica prossima. Una partita che servirà agli uomini di Antonio Conte per confermare il buon momento attuale e che sarà fondamentale per mantenere una continuità in campionato. Gli azzurri giocheranno tre partite di fila al Maradona dopo quella contro il Palermo in programma il 26 settembre prossimo e quella sopracitata contro il Monza del 29.