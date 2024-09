Ancona d’assalto ma passa il Chieti di rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) 01 (3-5-2): Laukzemis; Boccardi (dal 32’ s.t. Amadori), Codromaz, Magnanini; Savor (dal 23’ s.t. Azurunwa), Sare (dal 23’ s.t. Sambou), Gulinatti, Alluci, Marino; Martiniello, Belcastro (dal 23’ s.t. Pecci). A disp. Bianchi, Useini, Gianelli, Dama. All. Gadda(4-3-3): Mercorelli; Della Quercia, Caiazza (dal 36’ s.t. Valentini), Schiavino, Guerriero; Di Paolantonio, Forgione (dal 32’ s.t. Belli), Cordova; Tourè (dal 43’ s.t. Casciano), Fall (dal 16’ s.t. Ceccarelli), Oddo (dal 16’ st.t. Didio). A disp. Servalli, Di Matteo, Gibilterra, Canneva. All. Ignoffo Arbitro: Balducci di Empoli Rete: 19’ s.t. rig. Di Paolantonio Note: Ammoniti Tourè, Laikzemis. 3452 spettatori , per un incasso di 18.403, 50 euro; recuperi 0’ p.t, 7’ s.t.