America’s Cup Youth 2024 oggi in tv | programma 23 settembre orari Luna Rossa streaming

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quest’si terrà l’ultima giornata della fase a gironi dellaCup, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti under 25 che utilizzano gli AC40. Tutte le regate di flotta inieri sono state rinviate infatti di 24 ore a causa del vento troppo leggero sul campo di regata di Barcellona, mentrele previsioni meteo sembrano più incoraggianti. LA DIRETTA LIVE DELLACUP DALLE 14.10 L’obiettivo degli organizzatori è quello di completare la prima fase di qualificazione della kermesse giovanile, con lo svolgimento di due prove per il gruppo B e a seguire quattro regate per il girone A, in cuiproverà a recitare un ruolo da protagonista per blindare l’accesso alla Final Series dopo aver conquistato sin qui 37 dei 40 punti a disposizione .