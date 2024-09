Alessia Marcuzzi e la terapia beauty del freddo | come funziona

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ladelpiace anche ad: l’ha sperimentata in vacanza e anche a casa. Ma? E a cosa serve?se ne intende di trucchetti di bellezza ed una delle sue ultime chicche riguarda l’utilizzo delice. Sempre più diffuso, soprattutto su TikTok, questo trucchetto di bellezza aiuta a rassodare la pelle ed è ritenuto un perfetto rimedio anti-age. Non è la prima,, a seguire questotrend. E, in realtà, non è neppure la prima volta per la conduttrice Rai di Boomerissima. Crediti: Ansa – VelvetGossipPrima di sperimentare un rimedio anti-age per il viso, laha sperimentato questo trucchetto di bellezza immergendosi interamente in una vasca ghiacciata. Qualcuno avrà sicuramente sentito parlare dell’ice-bath ed è esattamente l’esperimento condotto da