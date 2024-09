Acetaie aperte a Modena torna l' evento con protagonista l' aceto balsamico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 - Domenica 29 settembre dalle 10 alle 18nella provincia dil’’ con oltre 40 produttori Dop e Igp che proporranno al pubblico visite guidate, percorsi sensoriali, concerti, visite in vigna e la bollitura del mosto dal vivo. “Il turismo enogastronomico sul territorio è cresciuto – Mariangela Grosoli, presidente e Vice Presidente del consorzio di secondo livello “Terre del” – edè per noi produttori un’occasione da non perdere per promuovere la nostra eccellenza. Dietro ad ogni bottiglia didi, sia esso DOP o IGP, c’è molto spesso la storia di una famiglia che si tramanda di generazione in generazione segreti e strumenti ed è proprio questa autenticità a richiamare ogni anno migliaia di appassionati”.