A Poppi la 2^ edizione del City Trail

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Si è disputato ieri mattina acon partenza e arrivo al Castello dila 2^deldi km 9 alla quale hanno preso parte tra adulti competitivi e non e settore giovanile circa 150 atleti. Partenza alle ore 9,45 dalla piazza del Castello dia cui ha partecipato anche il sindaco Federico Lorenzoni ed alcuni componenti la giunta comunale. Subito percorso in discesa in cui Cialini e Graziani si sono posti al comando della gara prendendo subito vantaggio sugli altri inseguitori Paganelli, Giovannini , Bettarelli, Orlandi e Luccero, mentre nella pancia del gruppo si collocava saldamente al comando Genziana Cenni con Valentina Rossi e Veronica Nocentini più staccate.