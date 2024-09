Walker accusa i Gunners di arti oscure sostiene che l’arbitro ha ammesso un errore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-22 21:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il difensore del Manchester City Kyleha descritto l’Arsenal come qualcuno che ha messo in atto “” nel pareggio in Premier League e ha affermato cheMichael Oliver ha riconosciuto che avrebbe potuto dargli più possibilità di fermare il pareggio deiall’Etihad Stadium.e il capitano avversario Bukayo Saka avevano parlato con Oliver pochi secondi prima che un lungo lancio dell’Arsenal impedisse al nazionale inglese di impedire a Gabriel Mnelli di trovare spazio sulla sinistra, servendo Riccardo Calafiori per un tiro a effetto da fuori area e lasciando l’allenatore del City Pep Guardiola a calciare il sedile e a ruggire di rabbia.