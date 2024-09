Violenta una donna affetta da demenza senile in RSA | 88enne nei guai

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 22 settembre 2024) Un uomo e unasono stati trovati nel pieno di un atto sessuale in una RSA, la storia finisce in tribunale Il caso è stato discusso in tribunale l’8 novembre 2023, sollevando una questione delicata e complessa riguardante alcune dinamiche di potere all’interno di una casa di riposo. Secondo le testimonianze, due residenti della struttura sono stati visti uscire insieme dalla sala da pranzo. Gli altri, preoccupati, hanno informato uno dei controllori che, avendo già notato comportamenti problematici in passato, ha deciso di seguire i due. Una delle due persone coinvolte nell’episodio soffriva dida sette anni ed era conosciuto per atteggiamenti definiti maschilisti dentro la casa di riposo. Alcuni di questi erano stati addirittura indicati come incidenti al limite. Quindi episodi che avevano generato non poche ansie tra lo staff.