Viaggiare in sicurezza Universo pneumatici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) di Loredana Del Ninno Glisono cruciali per il ruolo che giocano nel mantenimento dellastradale e l’impatto sul portafoglio quando sono da sostituire. Una corretta manutenzione consente quindisereni e di risparmiare. Gli esperti di Parclick.it hanno elaborato una serie di consigli per centrare l’obiettivo. Primo, mantenere la pressione corretta, controllandola regolarmente e mantendola al livello raccomandato dal produttore del veicolo. Una pressione errata può causare un’usura irregolare e aumentare il rischio di scoppi. È consigliabile misurare la pressione degliquando sono freddi, cioè prima di aver guidato per più di un paio di chilometri. Secondo, effettuare l’allineamento e il bilanciamento per evitare vibrazioni e assicurare un’usura uniforme delle ruote.