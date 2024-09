Università di Firenze un incontro sul diritto all’affettività delle persone detenute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 - Il mantenimentorelazioni con i propri cari nei soggetti privati della libertà personale è al centro di unin programma lunedì 23 settembre dal titolo “: la possibilità di un percorso” organizzato dall’diin Aula magna (piazza San Marco 4 alle 14). L’iniziativa mette a confronto rappresentantiistituzioni, giuristi, dirigenti penitenziari ed esperti di differenti ordini professionali per sviluppare una riflessione su unessenziale per la dignità umana e la riabilitazione del detenuto. Per l’occasione sarà ricordato anche l’impegno di Felice Maurizio D'Ettore, già Garante nazionale dei detenuti e docente diprivato dell’Ateneo fiorentino, recentemente scomparso.