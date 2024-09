Turate agguato shock in strada | colpi di pistola da una moto contro un’auto ferite due persone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Due uomini sono stati feriti condiin quello che ha tutti i connotati di un. Tutto è avvenuto nel pomeriggio inoltrato di sabato 21 settembre a(in provincia di Como), quando i due che viaggiavano in auto sono stati bloccati da un’altra vettura che si è piazzata davanti, in mezzo alla. Stando a quanto raccontato dalle vittime, a quel punto sarebbe arrivata unacon i sella due uomini armati e con il volto coperto che avrebbero aperto il fuoco.Leggi anche: Italia, orrore nei cimiteri: addetti ai lavori riesumavano cadaveri. Rivendevano i denti Feriti, i due sono riusciti a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Saronno dove sono ancora ricoverati in condizioni serie.