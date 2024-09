Trasfusioni di sangue infetto a 14 anni la scoperta shock dopo 27 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Nel maggio 1981, presso l'ospedale provinciale 'San Giuseppe' di Marino, una ragazzina 14enne colta da un evento acuto di anemia emorragica, veniva trasfusa con diverse sacche di. La vita della giovane sembrava proseguire al meglio fino a quando nel marzo del 2018,33da quelle, ha scoperto di essere stata contagiata dal pericoloso virus dell'epatite B. Le analisi delavevano rilevato valori anomali delle transaminasi, segnalando un possibile danno epatico.ulteriori test, è emerso che il suo fegato era compromesso a causa del virus epatico contratto decenni prima. A differenza dell'epatite C, l'epatite B non è ancora curabile con terapie eradicanti, e la donna è costretta a convivere con la malattia e a sottoporsi a monitoraggi costanti.