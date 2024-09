Superbike Danilo Petrucci conquista la Superpole Race a Cremona podio per Iannone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)si ripete! Dopo la bellissima vittoria di ieri in gara-1 a, la sua prima in, il 33enne ternano vince anche ladel Gran Premio d’Italia, dominando in lungo e in largo nei dieci giri previsti: la sua leadership non è stata per un attimo in discussione. Un bel viatico in vista della gara-2 di questo pomeriggio.è partito alla grande e ha fatto subito un bellissimo strappo, senza voler controllare: ha subito effettuato due sorpassi per prendersi la prima posizione, si è messo a fare il ritmo e nessuno è riuscito a rimanergli dietro. Viene anche inquadrato poco l’italiano, visto il dominio e i duelli dietro.