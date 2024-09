Sulle Tracce di Spartaco | laboratorio didattico per gli studenti del Quercia presso l’Anfiteatro Campano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 22 settembre 2024) Marcianise. Domenica 22 settembre, in occasione dell’Appia Day 2024, glidel Liceo “Federico” di Marcianise, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, nell’ambito del progetto “di“, che si è tenuto,di Santa Maria Capua Vetere, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, hanno potuto indossare la casacca di “sentinella” di Italia Nostra, per intervistare addetti ai lavori, turisti e visitatori sulla consapevolezza dei beni culturale e, nello specifico, sui temi della conoscenza, tutela e valorizzazione del nostro patrimonio archeologico. Sotto la supervisione del Collaboratore Vicario Prof. Pasquale Delle Curti e dei Professori Francesca Moschetti (Referente per Italia Nostra dei progetti con i licei della provincia) e Giancarlo Pignataro (Vicepresidente di I.N. sez.