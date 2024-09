Spazzatrice a idrogeno L’anteprima di Piacenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) GreenForce, società del Gruppo Holdim specializzata nelle soluzioni per la sostenibilità dei trasporti, si è presentata ad Hydrogen Expo, mostra-convegno dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’conclusa alo scorso 13 settembre, come un player di punta nel campo delle soluzioni a. In anteprima nazionale, GreenForce ha presentato la primastradale adel mondo. Si tratta del modello 500H2, dotato di un sistema di propulsione a celle combustibili, tipo PEM, da 15 kW, con una capacità di raccolta di un metro cubo, proposto in due versioni.