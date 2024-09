Sinner ci risiamo | certe cose non cambiano mai

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 22 settembre 2024) Jannik, era inevitabile, per certi versi, che accadesse ancora una volta. Siamo alle solite: inutile sindacare.nonmai. Ed è anche giusto, per certi versi, che sia così. Se, in un passato non troppo lontano, Roger Federer e Rafael Nadal facevano “litigare” il popolo del tennis, a dividerlo in due fazioni sono, oggi, i due tennisti che più successi hanno collezionato dal giorno in cui hanno debuttato nel circuito maggiore. Jannikè stato escluso a priori (LaPresse) – Ilveggente.itDovrebbe essere abbastanza chiaro che è a Jannike Carlos Alcaraz che ci stiamo riferendo. Loro, i due talenti più puri ed incontenibili di questo decennio quasi giunto al giro di boa, fanno magie sempre, ma in particolar modo quando il destino decide di metterli l’uno contro l’altro.