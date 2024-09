Siamo partiti bene il gruppo fa la differenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Primo posto a punteggio pieno e morale stelle: è un Ancona partito col piede sull’acceleratore in questa Serie D, ma Massimo Gadda mantiene comunque il low profile che lo ha sempre contraddistinto: "Ci speravo, queste due partite ci hanno fattoal morale, ma non è stato fatto ancora nulla. Viste le vicissitudini di giugno, era importante partire, il pubblico ci ha dato una grande mano. E’ vero che il mio ritorno e quelli di Guerini e Bruniera hanno aiutato, ma non basta, bisogna portare cose concrete e noi ce la stiamo mettendo tutta". Focus quindi sul Chieti: "Sta allestendo una buona squadra, si sta rinforzando molto in questi giorni ed è una delle più ambiziose del campionato. Hanno un reparto avanzato importante, nel quale spicca Fall, senza dimenticare Di Paolantonio e Forgione.