Scontro tra auto e bici muore in ospedale 28enne

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, un brutto incidente si è verificato mercoledì scorso, 18 settembre. Unotrache alla fine è costato la vita ad un giovane di 28 anni che, proprio da mercoledì, era ricoverato in gravissime condizioni all’Perrino di Brindisi. La vittima stava procedendo in sella ad unaelettrica con pedalata assistita quando, esattamente sulla complanare che costeggia la carreggiata sud – direzione Brindisi – della strada statale 379 per Bari, a poca distanza dalla sua abitazione, in contrada Pilella-Jaddico, è stato centrato da una Fiat 500 condotta da un uomo.tra, donati gli organi delI mezzi procedevano verso la stessa direzione. Ilè finito sul parabrezza della macchina, sfondandolo.