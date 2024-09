Roma danneggiano bancomat per recuperare carta di credito bloccata | denunciati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Coppia di coniugi denunciata per aver manomesso unnel tentativo diuna, una coppia di coniugi è stata denunciata a piede libero per aver danneggiato unnel tentativo dila propriadi. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, Sabato 21 settembre 2024, intorno alle 21, presso l’ufficio postale di via Caprese. Secondo quanto riportato dai Carabinieri della stazione diVilla Bonelli, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione di manomissione dell’Atm, i due, un uomo di 33 anni e una donna di 35 anni, hanno cercato di forzare ildopo che la loroera rimastaall’interno dello sportello automatico.