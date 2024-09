Promozione Il Gabicce Gradara all’inglese 2-0 sul Barbara Monserra

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 22 settembre 2024) Prima vittoria stagionale per la squadra di mister Capobianco che supera gli avversari in classifica generale VALLESINA, 22 settembre 2024 – Ilcentra la prima vittoria in campionato.sconfitto per 2-0 con una rete per tempo. Al 10? arriva il vantaggio del: assist sulla sinistra in area di Costantini per Torsani che evita il marcatore e di destro piazza la palla nell’angolo più lontano. Ospiti pericolosi al 25?: Morsucci va via sulla fascia destra, si accentra ma il suo cross è fuori misura. Due minuti dopo Torsani sulla destra serve Cuomo, il quale in velocità evita un avversario e da posizione centrale manda alto sulla traversa. Al 38? ancora un cross di Costantini dalla sinistra, testa di Torsani a lato.