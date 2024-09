Ornella Vanoni spegne 90 candeline

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 10.50 Oggi compie 90 anni, una delle voci più belle e particolari della musica leggera italiana. A dispetto degli anni, non ha smarrito l'ironia, la classe e l'eleganza e soprattutto ancora la voglia di fare. E lo dimostra anche il suo post sui social. "Oggi compio 90 anni,forse pensate che sono triste? Invece no, mi sento come ieri quindi non è cambiato niente. Voglio ringraziarvi tutti". Per lei anche un nuovo disco, perché,ha spiegato, "finché sono viva canto".