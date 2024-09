Molfetta sparatoria tra giovani nella notte dopo una rissa | muore ragazza di 19 anni due feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 22 settembre 2024) Notizia in aggiornamento Unadi 19, di Bari, è morta a, nel Barese, nelle vicinanze di di un locale lungo il litorale della cittàessere stata colpita da almeno un colpo di pistola esploso durante unatra. La tragedia è avvenuta intorno alle 3 di questa(22 settembre). Ci sono anche altri due ragazzi che sono rimasti, uno è in gravi condizioni. LaLaè avvenuta dinanzi a un locale molto noto della città, in zona Prima Cala. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e pattuglie dei carabinieri, che stanno tentando di ricostruire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, era stata organizzata una serata con diversi deejay che aveva attirato numerosida Bari.